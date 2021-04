Covid Italia, oggi 14.320 contagi e 288 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 288 morti che portano il totale a 120.544 decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Da ieri eseguiti 330.075 tamponi, l’indice di positività è al 4,3%. Sono 2.640 i pazienti in terapia intensiva (-71 da ieri), con 129 nuovi ingressi. LOMBARDIA – Sono 2.306 i nuovi casi. Da ieri, altri 40 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 51.253 tamponi effettuati, l’indice di positività è al 4,4%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). I guariti/dimessi sono 2.461. Dei 2.304 nuovi casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 ida coronavirus regione per regione in, 29, secondo i dati deldella Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 288che portano il totale a 120.544 decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Da ieri eseguiti 330.075 tamponi, l’indice di positività è al 4,3%. Sono 2.640 i pazienti in terapia intensiva (-71 da ieri), con 129 nuovi ingressi. LOMBARDIA – Sono 2.306 i nuovi casi. Da ieri, altri 40. I nuovi casi sono stati rilevati su 51.253 tamponi effettuati, l’indice di positività è al 4,4%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). I guariti/dimessi sono 2.461. Dei 2.304 nuovi casi ...

