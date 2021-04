Covid India, oggi boom contagi e altri 3.645 morti: i dati (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovo record di contagi di coronavirus oggi in India. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379.257 nuovi casi di Covid, con altri 3.645 morti. Un boom drammatico dovuto anche al diffondersi della variante Indiana del virus che, secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), “ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità”. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, il numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia è ora di 18,38 milioni, con 204.832 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovo record didi coronavirusin. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379.257 nuovi casi di, con3.645. Undrammatico dovuto anche al diffondersi della variantena del virus che, secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), “ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità”. Secondo idiffusi dalle autorità sanitarie, il numero totale deidall’inizio della pandemia è ora di 18,38 milioni, con 204.832 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

