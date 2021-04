Covid, indennità ai collaboratori sportivi per 7,4 milioni (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - L'input della Sottosegretaria Valentina Vezzali ha sortito i suoi effetti. Sport & Salute , infatti, ha corrisposto l'indennità 2021 per i mesi di Gennaio, febbraio e marzo ai collaboratori ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - L'input della Sottosegretaria Valentina Vezzali ha sortito i suoi effetti. Sport & Salute , infatti, ha corrisposto l'2021 per i mesi di Gennaio, febbraio e marzo ai...

Covid, indennità ai collaboratori sportivi per 7,4 milioni ROMA - L'input della Sottosegretaria Valentina Vezzali ha sortito i suoi effetti. Sport & Salute , infatti, ha corrisposto l'indennità 2021 per i mesi di Gennaio, febbraio e marzo ai collaboratori sportivi che non erano riusciti a confermare, o meno, i requisiti richiesti. Nella giornata di oggi sono stati 4 mila 633 i ...

