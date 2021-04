Covid: in Italia superati i 4 milioni di casi (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero ... Leggi su sardegnalive (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero ...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - Ettore_Rosato : L’#India supera 200mila morti #covid,il presidente Draghi fa sapere che “l’Italia non farà mancare il proprio soste… - ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - holdenboerina : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 288 morti e 14.320 nuovi contagi in Italia. - Tania80 : RT @OrtigiaP: Nel bollettino giornaliero dei casi Covid in Italia va indicato quanti, nel numero dei deceduti, avevano ricevuto il vaccino,… -