Covid, in Campania quasi 2 mila nuovi casi e curva stabile (9,05%). I morti sono 33 (Di giovedì 29 aprile 2021) sono 1.986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.943 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è del 9,05%, praticamente identico a quello di ieri (9,01). Il bollettino dell'Unita' di crisi segnala anche 33 vittime (ieri 31) e 1.871 guariti. La stabilità dei dati si riflette anche sull'occupazione delle terapie intensive (137, una in più di ieri) mentre cala nettamente quella delle degenze, che si attesta a quota 1.462 (-45). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

