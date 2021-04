Covid, in Brasile 400mila morti: 100mila in soli 36 giorni, tra marzo e aprile. Bolsonaro: “Sarò l’ultimo a fare il vaccino” (Di giovedì 29 aprile 2021) La linea del governo centrale è sempre stata quella di fare prevalere l’economia sulla salute, evitando lockdown e scoraggiando restrizioni e chiusure. Ma ora il Brasile, dove la pandemia negli ultimi mesi ha innescato anche fortissime carenze di materiale sanitario negli ospedali, ha superato le 400mila vittime di Covid-19 dall’inizio della crisi, il secondo numero più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. Numeri drammatici, aggravati dal fatto che tra marzo e aprile, in soli 36 giorni, si sono registrati 100mila morti. E nel giorno in cui il Paese ha bloccato il vaccino russo Sputnik, il presidente Jair Bolsonaro, contrariamente a quanto fatto dai capi di Stato di tutto il mondo, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) La linea del governo centrale è sempre stata quella diprevalere l’economia sulla salute, evitando lockdown e scoraggiando restrizioni e chiusure. Ma ora il, dove la pandemia negli ultimi mesi ha innescato anche fortissime carenze di materiale sanitario negli ospedali, ha superato levittime di-19 dall’inizio della crisi, il secondo numero più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. Numeri drammatici, aggravati dal fatto che tra, in36, si sono registrati. E nel giorno in cui il Paese ha bloccato ilrusso Sputnik, il presidente Jair, contrariamente a quanto fatto dai capi di Stato di tutto il mondo, ha ...

