Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 29 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 29 aprile, che sale di 14.320 casi e 288 morti. Coronavirus, bilancio del 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 29 aprile, che sale di 14.320 casi e 288 morti. Coronavirus, bilancio del 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti in più su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : Sono 150 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Aumentano anche le vi… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di decessi in India: 3.645 in un giorno #Coronavirus - LUCABRAMBILLA24 : RT @IAlianna_: - Lasiciliaweb : Covid: Sicilia di nuovo sopra i mille Aumentano i nuovi casi e il tasso di positività, 23 i morti. Catania ancora l… -