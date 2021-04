(Di giovedì 29 aprile 2021) Diminuiscono i nuovi contagi e i decessi, 2.279 contro 2.545; in calo anche i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con sintomi e le terapie intensive, - 12,8%. I ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Cartabellotta: “Con le zone gialle ci sarà una risalita dei casi” - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Covid, Gimbe: lenta discesa ma indietro sui vaccini 60-79 anni - tiberiobagnarol : RT @Cartabellotta: La lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto di un’Italia tutta rosso-arancione, proseguirà verosim… - Affaritaliani : Covid, Gimbe: lenta discesa ma indietro sui vaccini 60-79 anni - Maurizio0901 : RT @Cartabellotta: La lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto di un’Italia tutta rosso-arancione, proseguirà verosim… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

Negli ospedali, secondo i dati, l'occupazione da parte dei pazientisupera ancora il 40% in 2 Regioni; per le terapie intensive si supera la soglia di saturazione del 30% ancora in 7 ......guarite o dimesse sono complessivamente 3.449.955 e 18.088 quelle uscite oggi dall'incubo. ... Un miglioramento dello scenario si vede dal monitoraggio indipendente della Fondazionesui dati ...Roma, 29 apr. (askanews) - Diminuiscono i nuovi contagi e i decessi, 2.279 contro 2.545; in calo anche i casi attualmente positivi, le persone ...LAMEZIA TERME – “Negli ultimi giorni, un numero piuttosto considerevole di guardie giurate che operano all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme, sono risultate positive al covid-19“. Così scrive in ...