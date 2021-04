Covid Germania, quasi 25mila contagi in un giorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono quasi 25mila i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania e oltre 260 i decessi per complicanze. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, confermando 24.736 test positivi in più rispetto a ieri e 264 morti. In totale, sono 3.357.268 le persone contagiate dal Covid-19 in Germania e 82.544 quelle che hanno perso la vita. L’Rki ha quindi riferito che sono 2.975.200 le persone guarite dal coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sonoi nuovida coronavirus registrati nelle ultime 24 ore ine oltre 260 i decessi per complicanze. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, confermando 24.736 test positivi in più rispetto a ieri e 264 morti. In totale, sono 3.357.268 le personeate dal-19 ine 82.544 quelle che hanno perso la vita. L’Rki ha quindi riferito che sono 2.975.200 le persone guarite dal coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

