Covid: Galli, 'in Lombardia grande entusiasmo per primo weekend di riaperture' (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Dopo un lunghissimo periodo di 'chiusura forzata', si avvicina il primo weekend con l'apertura, seppur ridotta di cinema, musei e teatri. A commentare il particolare momento che vivono queste realtà è Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura della Regione Lombardia: "C'è stata una grande sofferenza durante il periodo del lockdown per i luoghi e le istituzioni culturali della Regione -spiega-. La riapertura è stata recepita dal comparto con grande entusiasmo". "Ci sono ancora delle criticità -osserva Galli- ma anche degli aspetti positivi come, per esempio, l'accesso degli spettatori nell'ordine del 50% dei posti a sedere. Certo, il limite dei mille posti è vincolante, soprattutto per i teatri più grandi.

