Covid, Friuli Venezia Giulia: individuato un caso di variante indiana (Di giovedì 29 aprile 2021) Il pericolo delle varianti del Covid 19 continua. Accertato un nuovo caso di variante indiana (B.1.617) in Friuli Venezia Giulia. Ancora incerti i reali rischi Conosciuta già da diversi mesi, la variante indiana del Covid 19 sbarca in Friuli Venezia Giulia. La mutazione, infatti, sarebbe stata riscontrata in un marinaio proveniente dall’estero. A renderlo noto sarebbe il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in seguito ad attenti accertamenti su gruppi di persone provenienti dall’estero. Riccardi avrebbe così parlato di una persona ‘di origini argentine è stata invece riscontrata la variante inglese in ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Il pericolo delle varianti del19 continua. Accertato un nuovodi(B.1.617) in. Ancora incerti i reali rischi Conosciuta già da diversi mesi, ladel19 sbarca in. La mutazione, infatti, sarebbe stata riscontrata in un marinaio proveniente dall’estero. A renderlo noto sarebbe il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in seguito ad attenti accertamenti su gruppi di persone provenienti dall’estero. Riccardi avrebbe così parlato di una persona ‘di origini argentine è stata invece riscontrata lainglese in ...

Advertising

VoceAmicaItalia : #COVID19 , individuata in #Friuli Venezia Giulia #varianteindiana - Telefriuli1 : Covid in Fvg: 213 contagi e 10 decessi Calano isolamenti, ricoveri e terapie intensive ???????? - infoitsalute : Covid: in Friuli Venezia Giulia al momento solo variante inglese - infoitsalute : Un marinaio con la variante indiana: allarme mutazione del covid in Friuli Venezia Giulia - infoitsalute : Covid: la variante indiana sbarca in Friuli Venezia Giulia -