Advertising

CorriereCitta : Covid, Fratoianni “Commissione d’inchiesta? Politica deve approfondire” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fratoianni

L'Ecodelsud.it

"Servono risposte, non silenzi", attacca il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola. "Trovo sconcertante quanto accaduto - aggiunge - In tempi così difficili e duri per il Paese, le ......il" . Nel servizio si spiega che il 75% delle tratte riguardavano spostamenti da Roma a casa, alle quali si aggiungerebbe - secondo il quotidiano - una vacanza in Sardegna ad agosto.:...La presidente del Senato nella bufera per l’aereo di Stato. Cottarelli: «In periodi di crisi servirebbe maggiore sobrietà» ...Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, giovedì 29 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), s ...