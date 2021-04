Covid, Figliuolo: 'Entro metà luglio vaccinato il 60% degli italiani' (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta Entro 'la metà di luglio il 60%' degli italiani 'dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose' di vaccino anti - Covid. Lo afferma il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta'ladiil 60%''dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose' di vaccino anti -. Lo afferma il commissario per l'emergenza Francesco, ...

