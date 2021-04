Covid | Figliuolo | «Entro metà luglio sarà vaccinato il 60% degli italiani | siamo vicini alle 500mila dosi al giorno»

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ciquasi. L’obiettivo che era stato fissato per la fine di aprile sta per essere raggiunto e il generale Francesco Paolonon manca di sottolinearlo alla prima occasione utile, con un certo grado di soddisfazione. «L’Italia dovrebbe aver raggiunto l’obiettivo delledi vaccino al: i dati mi danno una proiezione di una forbice tra le 480 e le 520mila che dovrebbe essere attorno al target prefissato», ha evidenziato il commissario per l’emergenza Coronavirus durante la trasmissione Porta a Porta. E già alza l’asticella: «Ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600-700mila». La raccomandazione che viene dal generale è sempre quella di seguire il piano «in maniera strutturata e ordinata: questo ci può portare a uscire e a far sì che tutti i ...

Abruzzo sempre più... giallo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell'Unità di Crisi, che si è svolta oggi a L'Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l'