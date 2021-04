Covid | Figliulo | ' Entro metà luglio vaccinato il 60% degli italiani'

Advertising

Entro 'la metà di luglio il 60%' degli italiani 'dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose' di vaccino anti -. Lo afferma il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che in base ai piani l'immunità di gregge all'80% è 'auspicata per la fine di settembre. Credo che in questo modo si ...ha poi rinnovato la richiesta di seguire il piano 'in maniera strutturata e ordinata: questo ci può portare ad uscire e a far sì che tutti i cittadini si sentano figli dello stesso padre, ...Entro "la metà di luglio il 60%" degli italiani "dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose" di vaccino anti-Covid. Lo afferma il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che ...In Liguria sarà possibile effettuare il tampone antigenico anche all'interno del circuito delle farmacie di comunità. È quanto prevede l'accordo raggiunto dalla Regione insieme alle associazioni di ca ...