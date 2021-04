Advertising

istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - emanuelmme1 : RT @TgLa7: #Covid: Speranza, divieto ingresso esteso a Sri Lanka - Italpress : Covid, esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso - - CorriereCitta : Covid, esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid esteso

Fanpage.it

Dopo l'apertura delle prenotazioni delle vaccinazioni anti -per i cittadini fragili di età compresa tra i 55 e i 59 anni, ieri sera alle 21 la Regione Lombardia hala possibilità anche ai cittadini fragili a partire dai 50 fino ai 54 anni. Possono ...Durante la pandemia di- 19 , lo smart working è statodai provvedimenti emergenziali, sia nel settore pubblico sia in quello privato, con apposite leggi che hanno superato la necessità ...ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che proroga di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei. Nella stessa ordinanza ...9' di lettura 29/04/2021 - Quello che sta attraversando lo stato caraibico di Cuba con la pandemia da Covid è un momento particolare, in quanto di recente e come in altri stati di quell’area, c’è stat ...