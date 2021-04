Covid, ecco i segnali di stress da pandemia per i bambini (Di giovedì 29 aprile 2021) Disturbi del sonno, del linguaggio e dell'alimentazione, deficit di attenzione, atti di autolesionismo e somatizzazioni. La salute non è solo quella fisica, ma anche quella mentale. Come ha confermato l'ultimo anno di emergenza sanitaria che ha visto il preoccupante aumento dei disturbi legati alla sfera psicologica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Disturbi del sonno, del linguaggio e dell'alimentazione, deficit di attenzione, atti di autolesionismo e somatizzazioni. La salute non è solo quella fisica, ma anche quella mentale. Come ha confermato l'ultimo anno di emergenza sanitaria che ha visto il preoccupante aumento dei disturbi legati alla sfera psicologica. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : Altro che #Speranza e #Galli: #Taiwan non ha scelto il #lockdown ma di fatto ha sconfitto il #Covid. Ecco come ?? - TizianaFerrario : Vi ricordate quando da adolescenti i genitori vi fissavano il rientro alle 22, massimo 22,30 e voi chiedevate di… - fattoquotidiano : Recovery plan trasmesso alle Camere. Chigi: “Intervento epocale per riparare danni economici e sociali del Covid”.… - ragazzini_p : RT @anteasnazionale: Con sincera gioia vi diciamo che...la nostra Piazza è diventata una Piazza grande! Ecco gli appuntamenti di maggio! Vi… - orizzontescuola : Covid, ecco i segnali di stress da pandemia per i bambini -