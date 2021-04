Covid e trombosi, i rischi per chi ha avuto il virus e chi fa il vaccino: lo studio dell’Università di Oxford (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Uno recente studio dell’Università di Oxford, ha messo in evidenza sulle probabilità che si verifichino casi di trombosi venosa cerebrale dopo aver contratto il Covid-19, confrontandolo poi con il rischio di eventi tromboembolici in seguito alla vaccinazione. I ricercatori hanno approfondito questo aspetto per rassicurare le persone sui bassissimi pericoli che si corrono con l’inoculazione del vaccino, che sono invece molto elevati per le persone che sono entrate a contatto col coronavirus. Il rischio di trombosi è 100 volte più alto in chi ha avuto il Covid Come si legge sul sito dell’Università, il rischio di rare coagulazioni del ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Uno recentedi, ha messo in evidenza sulle probabilità che si verifichino casi divenosa cerebrale dopo aver contratto il-19, confrontandolo poi con ilo di eventi tromboembolici in seguito alla vaccinazione. I ricercatori hanno approfondito questo aspetto per rassicurare le persone sui bassissimi pericoli che si corrono con l’inoculazione del, che sono invece molto elevati per le persone che sono entrate a contatto col corona. Ilo diè 100 volte più alto in chi hailCome si legge sul sito, ilo di rare coagulazioni del ...

Advertising

magicaGrmente22 : Trombosi, i rischi per chi ha avuto il Covid e chi fa il vaccino - infoiteconomia : Trombosi, i rischi per chi ha avuto il Covid e chi fa il vaccino - enzo6619 : @agorarai Quest'altra schifosa conduttrice che parte con 'è giusto vaccinare dai 18 anni in su'. E quale sarebbe la… - doluccia16 : @Postfin Tutto Pfizer! Ma magari servisse a curare il covid, senza effetti collaterali come le trombosi... - dar_casartelli : RT @Dakini02478820: Un lattante di cinque mesi è morto poche ore dopo che sua madre aveva ricevuto la seconda dose del vaccino sperimentale… -