Covid: Conte, 'mozione sfiducia Speranza mera propaganda' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Roberto Speranza è "propaganda, allora dovremmo proporla per tutti quelli, nell'opposizione, un giorno dicevano apriamo e un giorno chiudiamo, tantissimi esponenti politici che in questi mesi hanno detto tutto e il contrario di tutto. Speranza è un ministro serio e responsabile, sta aiutando il Paese a uscire da questa pandemia". Così l'ex premier Giuseppe Conte, al Festival del Lavoro 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Ladicontro il ministro della Salute Robertoè ", allora dovremmo proporla per tutti quelli, nell'opposizione, un giorno dicevano apriamo e un giorno chiudiamo, tantissimi esponenti politici che in questi mesi hanno detto tutto e il contrario di tutto.è un ministro serio e responsabile, sta aiutando il Paese a uscire da questa pandemia". Così l'ex premier Giuseppe, al Festival del Lavoro 2021.

