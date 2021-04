Covid: Conte, 'crisi rischia di far impallidire quella del 2008' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "E' una pandemia che ci affligge da oltre un anno e che ha prodotto due emergenze, quella sanitaria e quella economica e sociale, che rischia di far impallidire la crisi finanziaria del 2008. Lo Stato, nel bilancio pubblico 2020, ha messo a disposizione delle famiglie, lavoratori e imprese oltre 100 miliardi aggiunti tra ristori, sostegni, bonus", ma anche "il blocco dei licenziamenti, una misura decisiva e doverosa in uno Stato civile. Rinunciare al blocco dei licenziamenti o ridimensionarlo troppo presto avrebbe significato accettare l'esplosione della disoccupazione". Così l'ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival del lavoro 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "E' una pandemia che ci affligge da oltre un anno e che ha prodotto due emergenze,sanitaria eeconomica e sociale, chedi farlafinanziaria del. Lo Stato, nel bilancio pubblico 2020, ha messo a disposizione delle famiglie, lavoratori e imprese oltre 100 miliardi aggiunti tra ristori, sostegni, bonus", ma anche "il blocco dei licenziamenti, una misura decisiva e doverosa in uno Stato civile. Rinunciare al blocco dei licenziamenti o ridimensionarlo troppo presto avrebbe significato accettare l'esplosione della disoccupazione". Così l'ex premier Giuseppe, intervenendo al Festival del lavoro 2021.

