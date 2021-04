Covid Campania, oggi 1.986 contagi e 33 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 1.986 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 29 aprile. Registrati inoltre altri 33 morti, 25 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 21.943 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,05%. Dei 1.986 nuovi positivi, 640 sono sintomatici. Da inizio pandemia in Campania sono morte 6.369 persone per Covid. I nuovi guariti sono 1.871, il totale dei guariti sale a 291.640. In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.462 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 1.986 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Registrati inoltre altri 33, 25 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 21.943 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,05%. Dei 1.986 nuovi positivi, 640 sono sintomatici. Da inizio pandemia insono morte 6.369 persone per. I nuovi guariti sono 1.871, il totale dei guariti sale a 291.640. Insono 137 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 1.462 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la ...

