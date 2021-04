Covid: arrivati in India gli aiuti dalla Russia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ventidue tonnellate di materiale per la lotta al Coronavirus inviate dalla Russia sono giunte in India. Il carico comprendeva attrezzature per l'ossigeno, ventilatori, monitor medici e 200 mila kit di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Ventidue tonnellate di materiale per la lotta al Coronavirus inviatesono giunte in. Il carico comprendeva attrezzature per l'ossigeno, ventilatori, monitor medici e 200 mila kit di ...

