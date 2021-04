Covid | a Bergamo riapre dopo il restauro il teatro Donizetti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - È trascorso quasi un anno da quando si sperava di riaprire al pubblico le porte deldirestaurato: un anno segnato da accadimenti inaspettati e imprevedibili. Nonostante tutto, la Fondazioneha continuato a lavorare e produrre quando possibile (ad esempio il festivalOpera tutto in streaming nel novembre 2020) nell'attesa di accogliere finalmente il pubblico in sala. Adesso le condizioni per ricominciare le attività di spettacolo sembrano essere più propizie e, da venerdì 28 maggio, il pubblico potrà visitare ilrestaurato e partecipare alle prime attività, un festival di riapertura lungo un mese che costituisce la summa delle diverse espressioni che hanno ...

La finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia «sarà aperta al pubblico». Lo annuncia in una nota il sottosegretario di ...Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Adnkronos) – È trascorso quasi un anno da quando si sperava di riaprire al pubblico le porte del Teatro Donizetti di Bergamo restaurato: un anno segnato da acc ...