Covid | a Bergamo riapre dopo il restauro il teatro Donizetti 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘D’incanto’ è il titolo del percorso di riapertura che comincia quindi con un weekend (28, 29 e 30 maggio) caratterizzato da un programma continuativo di visite guidate teatralizzate, originali e immersive, denominateOn ‘ Live da un’idea, testo e regia di Francesco Venturi. Un’audioguida fa sì che sia ilstesso a parlare ‘ in italiano l’attore bergamasco Maurizio Donadoni, in inglese la voce di Claire Dowie ‘ e a far scoprire ai visitatori storie, segreti, novità in cui non mancheranno le sorprese dal vivo. ‘On” continuerà lungo tutto il periodo di riapertura, con un calendario che si svilupperà intorno alle attività in programma.Quindi si susseguiranno una serie di spettacoli (tutti con inizio alle ore 19) che rappresentano le diverse anime della Fondazione...