Covid | 288 morti | 14 320 casi nuovi casi Vaccinazioni | da giugno toccherà ai bambini

Advertising

TgLa7 : #Covid: sono14.320 nuovi #positivi e 288 #vittime nelle ultime 24 ore - repubblica : ?? Covid: nelle ultime 24 ore 14.320 positivi e 288 vittime - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 14.320 positivi e 288 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - serenel14278447 : @Agenzia_Ansa | Covid, sono 14.320 positivi e 288 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - TelevideoRai101 : Covid, 14.320 nuovi casi, 288 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 288

IL GIORNO

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 344). Con i test positivi delle ultime 24 ore l'... Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in calo di 71 unità rispetto ...Sono invecele vittime in un giorno (ieri 344). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono ... Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in calo di 71 unità ...29 APR - Sono 14.320 (rispetto ai 13.385 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio de ...ROME, APR 29 - There have been 14,320 new cases of COVID-19 in Italy over the last 24 hours, and 288 more victims of the virus, the health ministry said Thursday. That compares with 13,385 new cases a ...