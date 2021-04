Covid-19 in Campania, il bollettino aggiornato della Regione (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisi della Regione Campania ha ufficializzato i dati sui contagi da Covid-19 registrati nell’ultimo giorno. Sul territorio regionale sono stati rilevati 1.986 nuovi positivi a fronte di 21.943 tamponi molecolari. I nuovi decessi sono 33, i pazienti guariti sono 1.871. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisiha ufficializzato i dati sui contagi da-19 registrati nell’ultimo giorno. Sul territorio regionale sono stati rilevati 1.986 nuovi positivi a fronte di 21.943 tamponi molecolari. I nuovi decessi sono 33, i pazienti guariti sono 1.871.

