Covid | 14 320 nuovi casi e 288 morti | il bollettino del 29 aprile 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021)Italia, ildi oggi 29, contagi, guariti Ultime 24 ore: 14.320 Decessi: 288 Tamponi effettuati: 330.075 Terapie intensive: -71 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 438.709totali: 4.009.208 Decessi: 120.544 Guariti: 3.449.955 In Italia oggi, giovedì 29, si registrano 14.320positivi e 288. Ieri c’erano stati 13.385e 344. In totale sono stati effettuati 330.075 tamponi (ieri erano stati 336.336). Il tasso di positività sale leggermente dal 4% al 4,3%. Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel ...

37 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. La Casa di cura 'Santa Rita' ospita n. 18 pazienti affetti da Covid. Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 17 pazienti ...