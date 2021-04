Covid | 14 320 casi e 288 morti Figliuolo | Per metà luglio vaccinato 60% italiani

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 aprile 2021) In arrivo in Italia 2,5 milioni di dosi di vaccino, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Finora distribuite 22,4 milioni, di cui 18,9 milioni somministrate (84,3%). La BioNTech annuncia che da giugno il suo vaccino sarà disponibile per la fascia d'età 12-15 anni. Il presidente della conferenza delle Regioni, Fedriga, contesta intanto il sistema dei 'colori': "Le misure sono da modulare rispetto alla situazione contingente"