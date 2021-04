Covid | 14 320 casi e 288 morti Figliuolo | Per metà luglio vaccinato 60% italiani LIVE

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il tasso di positività sale al 4,3%, calano di 71 i ricoverati in terapia intensiva e di 509 quelli ordinari. Dopo l'ok dell'Ema, i vaccini potrebbero essere disponibili per l'estate. Dal Cdm via libera al Recovery plan. Intanto la variante indiana del virus fa sempre più paura: gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri cittadini di lasciare il Paese. Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka

Ultime Notizie dalla rete : Covid 320

Il tasso di positività sale al 4,3%, calano di 71 i ricoverati in terapia intensiva e di 509 quelli ordinari. Dopo l'ok dell'Ema, i vaccini potrebbero essere disponibili per l'estate. Dal Cdm via ...DATI ITALIA Sono 14.i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, ...morti che portano il totale a 120.544 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-...Sono 4.099 le persone attualmente positive nella provincia di Padova, 71 casi in più nelle ultime ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report del pomeriggio del 29 aprile. Il bilancio dei morti re ...ROMA (ITALPRESS) – Toccano quota 4 milioni i casi totali di coronovirus registrati in Italia dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 14.320, in crescita rispetto ai 13.38 ...