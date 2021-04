Cotto e Mangiato ricetta del 29 aprile 2021: pollo miele e zenzero (Di giovedì 29 aprile 2021) pollo miele e zenzero oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa Gelisio. La ricetta Per preprarae la ricetta ti servono: 4 fusi di pollo 4 cucchiai miele di acacia 1 limone zenzero Procedimento Mettere a rosolare aglio e olio e aggiungere il pollo in padella. Mentre cuoce e rosola in una ciotola mischiare miele, succo e buccia grattugiata di limone e amalgama il tutto. Quando il pollo sarà rosolato versa la salsa in padella, grattugiato zenzero a piacere e lascia caramellare. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 aprile 2021)oggi a. Ecco ladi Tessa Gelisio. LaPer preprarae lati servono: 4 fusi di4 cucchiaidi acacia 1 limoneProcedimento Mettere a rosolare aglio e olio e aggiungere ilin padella. Mentre cuoce e rosola in una ciotola mischiare, succo e buccia grattugiata di limone e amalgama il tutto. Quando ilsarà rosolato versa la salsa in padella, grattugiatoa piacere e lascia caramellare. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

