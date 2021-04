Così gli accordi delle Big Pharma strangolano i Paesi affamati di vaccini (Di giovedì 29 aprile 2021) Da una parte ci sono i vaccini, l’arma più efficace per contrastare la diffusione incontrollata del Sars-CoV-2. Dall’altra troviamo le molteplici intese, rigorosamente confidenziali, strette tra le Big Pharma e i governi per la distribuzione dei prodotti. In mezzo ci sono loro: i cittadini che ormai da oltre un anno aspettano di riassaporare la normalità InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 aprile 2021) Da una parte ci sono i, l’arma più efficace per contrastare la diffusione incontrollata del Sars-CoV-2. Dall’altra troviamo le molteplici intese, rigorosamente confidenziali, strette tra le Bige i governi per la distribuzione dei prodotti. In mezzo ci sono loro: i cittadini che ormai da oltre un anno aspettano di riassaporare la normalità InsideOver.

Advertising

virginiaraggi : Quello che vedete nelle immagini è l’ex ospedale San Giacomo di Roma, e fa davvero rabbia vederlo cosi. Bisogna ri… - mante : Gli egiziani infangano Regeni con un video su YT, i russi disinformano sui vaccini su Twitter per favorire Sputnik.… - marcodimaio : La @BorsaItalianaIT ha ufficialmente cambiato proprietà, passando da London Stock Exchange ad Euronext per 4.444 mi… - llittleethings : @SharonStyless a parte gli scherzi sto due colori insieme così fanno schifo comunque AHAHHAHAHA - DGortanutti : RT @artdielle: Così sei stao, per gli dèi dell'ozio, un amante impossibile - ... Così falliscono anche i versi, ed ogni cosa - per sempre f… -

Ultime Notizie dalla rete : Così gli Bonus Vacanze. Esteso fino al 2022? Previsti più utilizzi Nasce dall'esigenza di rilanciare il turismo in un periodo così delicato come quello che stiamo ... Bonus vacanza: gli importi e i requisiti Le caratteristiche del bonus vacanze dovrebbero rimanere ...

Letta sta rafforzando Salvini Senza dubbio ritiene che il primo appuntamento alle urne costringerà, di fatto, gli elettori ostili ... molti preferirebbero la scheda dell'originale, specie se un certo ambientalismo lo tingesse così ...

Criptovalute ad alta volatilità: così il trader fai-da-te rischia di schiantarsi Il Sole 24 ORE Nasce dall'esigenza di rilanciare il turismo in un periododelicato come quello che stiamo ... Bonus vacanza:importi e i requisiti Le caratteristiche del bonus vacanze dovrebbero rimanere ...Senza dubbio ritiene che il primo appuntamento alle urne costringerà, di fatto,elettori ostili ... molti preferirebbero la scheda dell'originale, specie se un certo ambientalismo lo tingesse...