Così Biden smantella la politica estera pro vita di Trump (Di giovedì 29 aprile 2021) L'amministrazione Democratica si appresta a trasformare gli Stati Uniti nel principale paese promotore di aborti e agenda Lgbtq+ Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) L'amministrazione Democratica si appresta a trasformare gli Stati Uniti nel principale paese promotore di aborti e agenda Lgbtq+

Advertising

Original_LF : @vitocrimi Certo, così posso scommettermi la vittoria della sinistra pure se non la vota nessuno. Facciamo come Biden? - SusanPotterhead : RT @Iperbole_: Ma Biden che si ferma e piega per regalare un soffione alla moglie Jill? ?? Io una roba così piangerei di brutto ?? ? https:/… - embubiz : RT @monicanardi: 'Biden stanotte ha rovesciato almeno trent'anni di impostazione politico-culturale dei dem. Io la traduco così: dobbiamo a… - hrdcrimar : RT @Iperbole_: Ma Biden che si ferma e piega per regalare un soffione alla moglie Jill? ?? Io una roba così piangerei di brutto ?? ? https:/… - imieipassi : RT @Iperbole_: Ma Biden che si ferma e piega per regalare un soffione alla moglie Jill? ?? Io una roba così piangerei di brutto ?? ? https:/… -