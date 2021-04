Cosa ha detto Joe Biden nel suo primo discorso al Congresso (Di giovedì 29 aprile 2021) (foto: Tom Brenner/Getty Images)Nel suo primo discorso davanti al Congresso, durante il quale ha presentato un nuovo piano di investimenti statali da 1.8 mila miliardi di dollari, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato a lungo di lavoro e di tasse, rivolgendosi direttamente alla classe media e lavoratrice. Gli altri temi fondamentali sono stati il coronavirus, la lotta contro il razzismo e la politica estera, in particolare rispetto alle sfide globali poste dalla Cina. Inoltre, è stata la prima volta, nella storia degli Stati Uniti, in cui due donne, Kamala Harris e Nancy Pelosi, si sono trovate sedute alle spalle del presidente, nei ruoli di vicepresidente e di speaker della Camera. Il piano di investimenti Biden ha annunciato nuovi investimenti per l’istruzione, l’assistenza ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) (foto: Tom Brenner/Getty Images)Nel suodavanti al, durante il quale ha presentato un nuovo piano di investimenti statali da 1.8 mila miliardi di dollari, il presidente degli Stati Uniti Joeha parlato a lungo di lavoro e di tasse, rivolgendosi direttamente alla classe media e lavoratrice. Gli altri temi fondamentali sono stati il coronavirus, la lotta contro il razzismo e la politica estera, in particolare rispetto alle sfide globali poste dalla Cina. Inoltre, è stata la prima volta, nella storia degli Stati Uniti, in cui due donne, Kamala Harris e Nancy Pelosi, si sono trovate sedute alle spalle del presidente, nei ruoli di vicepresidente e di speaker della Camera. Il piano di investimentiha annunciato nuovi investimenti per l’istruzione, l’assistenza ...

