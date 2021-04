CorSport | Spalletti piace a De Laurentiis perché si adatterebbe perfettamente al 4-2-3-1

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Corriere dello Sport scrive di Luciano. E’ lui il nome caldo per sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. Il tecnicomolto a De, anchesial 4-2-3-1, modulo che ha rilanciato Zielinski e nel quale l’attacco del Napoli si trova benissimo. “Nome chee neanche poco al presidente; nome in lizza per guidare una rifondazione nel nome del 4-2-3-1: il modulo che ha lanciato la versione migliore di Zielinski (trequartista), tanto per citare un esempio eccellente, e che tra l’altro calza a pennello su Lozano, Politano, Insigne, Osimhen e Mertens“. Il quotidiano tiene ancora in corsa l’allenatore del Lille, Christophe Galtier. Scrive che il presidente Delo “segue con ...