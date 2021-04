Corruzione nella Chiesa, la nuova stretta di Papa Francesco: amministrativi e cardinali non possono ricevere regali oltre 40 euro (Di giovedì 29 aprile 2021) La nuova legge anti-Corruzione di Papa Francesco: niente regali superiori a 40 euro per amministrativi e cardinali. CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco ha firmato la nuova legge anti-Corruzione. Attraverso una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, il Pontefice ha messo in atto una nuova stretta che proibisce a tutti i dipendenti (amministrativi e cardinali) di ricevere regali del valore superiore a 40 euro. Inoltre, come riportato dall’Ansa, tutti i dirigenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di non avere condanne o indagini per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Lalegge anti-di: nientesuperiori a 40per. CITTA’ DEL VATICANO –ha firmato lalegge anti-. Attraverso una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, il Pontefice ha messo in atto unache proibisce a tutti i dipendenti () didel valore superiore a 40. In, come riportato dall’Ansa, tutti i dirigenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di non avere condanne o indagini per ...

