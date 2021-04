Corriere Torino: il ritorno di Allegri alla Juve si avvicina. Nedved e Paratici a rischio (Di giovedì 29 aprile 2021) Sul Corriere Torino Massimiliano Nerozzi scrive che il ritorno alla Juventus sembra essere sempre più vicino. “Tira aria di rivoluzione o, nel caso, di restaurazione, a casa Juve: detto che Massimiliano Allegri ha già un contratto per la prossima stagione — o così giurano i suoi amici più fedeli — ieri sono cresciuti gli indizi che portano a identificare nella Juve il contraente dell’accordo”. E passa in rassegna gli indizi che porterebbero in questa direzione. “Allegri, anche di recente avvistato a Torino (dove ha casa), ha parlato più volte con Andrea Agnelli, con il quale è rimasto in ottimi rapporti, come con la proprietà. E gli ultimi giorni, e gli ultimi eventi, hanno dato un’accelerata“. Si aggiungerebbe un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) SulMassimiliano Nerozzi scrive che ilntus sembra essere sempre più vicino. “Tira aria di rivoluzione o, nel caso, di restaurazione, a casa: detto che Massimilianoha già un contratto per la prossima stagione — o così giurano i suoi amici più fedeli — ieri sono cresciuti gli indizi che portano a identificare nellail contraente dell’accordo”. E passa in rassegna gli indizi che porterebbero in questa direzione. “, anche di recente avvistato a(dove ha casa), ha parlato più volte con Andrea Agnelli, con il quale è rimasto in ottimi rapporti, come con la proprietà. E gli ultimi giorni, e gli ultimi eventi, hanno dato un’accelerata“. Si aggiungerebbe un ...

Advertising

Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - ricpuglisi : Ma quell'Urbano Cairo intervistato dal @Corriere sulla #SuperLega è il proprietario del Corriere medesimo e della s… - fatequalcosa : RT @LegaSalvini: +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA SUL POST… - mrcfsn : RT @Corriere: L’aggressione a moglie e figlia, le urla, gli spari: così il gioielliere ha ucciso i due ladri a Grinzane - Corriere : L’aggressione a moglie e figlia, le urla, gli spari: così il gioielliere ha ucciso i due ladri a Grinzane -