Coronvirus | Gimbe | “Lenta discesa dei nuovi casi Aumentano vaccinazioni ma l’Italia è agli ultimi posti per fasce da 69 a 79 anni”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una “dei” di positivi al coronavirus e un aumento del numero di somministrazioni del vaccino che però non fa spostareti in Europa per l’immunizzazione delle fase 60-69 e 70-79. Il nuovo monitoraggio settimanale della Fondazionesottolinea come il decremento del numero dei positivi abbia fatto comunque registrare “448mila positivi”. Un dato che però si accompagna a un almento della pressione sugli ospedali. Nella settimana 21-27 aprile, la riduzione diè stata -7,7%, quella dei decessi -10,5%. Cala anche il numero deiletto occupati in ospedale da pazienti Covid, anche ...

La Fondazione Gimbe sta elaborando un piano per la gestione della pandemia in tutto il 2021, integrato con l'andamento della campagna vaccinale. «A quasi un anno dallo scoppio della pandemia in ...Che cosa emerge dall'ultimo rapporto aggiornato della Fondazione Gimbe che ogni settimana fa il punto sull'andamento della pandemia in Italia e sulla campagna di vaccinazione. Se la vaccinazione degli ...Il monitoraggio la riduzione di nuovi casi (-7,7%) e decessi (-10,5%). Scendono anche i posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, ma terapie intensive ancora sopra soglia di saturazione in 7 ...