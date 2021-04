Coronavirus, Sileri (sottosegr. Salute): «Variante indiana? Ogni volta si genera il panico, ecco come stanno le cose» (Di giovedì 29 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla Variante indiana. “Ogni volta che esce una Variante si genera il panico, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione –ha affermato Sileri- Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma in Ogni caso saremo capaci di reagire”. Sulle riaperture. “Bisogna essere cauti come è stato il governo con le riaperture, credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Iletario allaPierpaolo(M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla. “che esce unasiil, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione –ha affermato- Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma incaso saremo capaci di reagire”. Sulle riaperture. “Bisogna essere cautiè stato il governo con le riaperture, credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si ...

