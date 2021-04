Coronavirus, oggi nel Lazio 1.124 nuovi casi, aumentano i positivi. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel Lazio (-586 rispetto a ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) si sono registrati 1.124 casi positivi. 27 i pazienti deceduti e 1.380 quelli guariti. “aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Il valore RT a 0.85 sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica, quest’ultima rientra sotto la soglia di allerta. L’incidenza è a 139 per 100 mila abitanti. Mantenere alto il livello di attenzione“ – commenta l’assessore Alessio D’Amato. Leggi anche: Variante indiana, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Su oltre 17.000 tamponi nel(-586 rispetto a ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) si sono registrati 1.124. 27 i pazienti deceduti e 1.380 quelli guariti. “, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Ia Roma città sono a quota 500. Il valore RT a 0.85 sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica, quest’ultima rientra sotto la soglia di allerta. L’incidenza è a 139 per 100 mila abitanti. Mantenere alto il livello di attenzione“ – commenta l’assessore Alessio. Leggi anche: Variante indiana, ...

