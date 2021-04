Coronavirus, lieve aumento del tasso di positività in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). In ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). In ...

Advertising

crotoneok : ? Coronavirus in Italia: lieve risalita dei contagi, oltre 14 mila tamponi positivi - ilSaronno : Coronavirus, Varesotto secondo per contagi in Lombardia. Lieve calo Comasco e Brianza - infoitinterno : Coronavirus, lieve crescita dei contagi: sette classi in quarantena. Tra le vittime un 57enne - Czinforma : - rep_bari : Coronavirus, in Puglia 1.501 nuovi contagi e 30 morti: in lieve calo il totale dei positivi [aggiornamento delle 16… -