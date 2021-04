Coronavirus, le regioni che potrebbero cambiare colore dal 3 maggio. La variante indiana è in Italia – LIVE (Di giovedì 29 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.50 – Roma, 23 positivi su un aereo proveniente dall’India 8.11 – Verso il nuovo monitoraggio, le regioni che potrebbero cambiare colore dal 3 maggio 22.45 – Coronavirus, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh: la nuova ordinanza del ministro Speranza Roberto Speranza18.00 – Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore 14.45 – Coronavirus in India, ospedali al collasso e numeri sottostimati. BioNTech: “Nostro vaccino ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.50 – Roma, 23 positivi su un aereo proveniente dall’India 8.11 – Verso il nuovo monitoraggio, lechedal 322.45 –, divieto di ingresso inda India e Bangladesh: la nuova ordinanza del ministro Speranza Roberto Speranza18.00 –, il bollettino delle ultime 24 ore 14.45 –in India, ospedali al collasso e numeri sottostimati. BioNTech: “Nostro vaccino ...

