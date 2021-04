Coronavirus, India al collasso: 375mila infettati e 3645 morti in 24 ore. Gli Usa ai cittadini americani: “Andate via” (Di giovedì 29 aprile 2021) I numeri del Covid fatti registrare in India sono i più alti del mondo, al momento il paese di Modi risulta lo Stato che sta pagando in maniera più grave l’inefficienza della campagna vaccinale e l’esplosione delle nuove varianti. In queste ore si registra un nuovo record di casi con altri 375mila infettati in 24 ore e 3.645 decessi. I casi totali nel Paese sono 18,3 milioni, il secondo dato più alto al mondo dopo quello degli Usa. I morti ormai sono 204.832. Numeri che, secondo gli esperti, sono ampiamente sottostimati. L’India ha stabilito il record globale di casi giornalieri per sette degli otto scorsi giorni e fino a questo momento solo il 10% della popolazione ha ricevuto una dose, l’1,5% due dosi del vaccino. Il governo aveva promesso di vaccinare entro giugno 600 milioni di persone, ma le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) I numeri del Covid fatti registrare insono i più alti del mondo, al momento il paese di Modi risulta lo Stato che sta pagando in maniera più grave l’inefficienza della campagna vaccinale e l’esplosione delle nuove varianti. In queste ore si registra un nuovo record di casi con altriin 24 ore e 3.645 decessi. I casi totali nel Paese sono 18,3 milioni, il secondo dato più alto al mondo dopo quello degli Usa. Iormai sono 204.832. Numeri che, secondo gli esperti, sono ampiamente sottostimati. L’ha stabilito il record globale di casi giornalieri per sette degli otto scorsi giorni e fino a questo momento solo il 10% della popolazione ha ricevuto una dose, l’1,5% due dosi del vaccino. Il governo aveva promesso di vaccinare entro giugno 600 milioni di persone, ma le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di decessi in India: 3.645 in un giorno #Coronavirus - repubblica : India, a Nuova Delhi sepolture di massa e cremazioni improvvisate: le immagini dal drone - fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - GoodbyePopulism : Almeno questa volta NON potranno passare per #Amsterdam. I voli dall'India, dal Sudafrica e dai paesi del Centro e… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Roma, al via a Fiumicino i tamponi per i passeggeri dall'India. DIRETTA -