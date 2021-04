Coronavirus, in Lombardia 40 decessi in 24 ore. Diminuiscono i nuovi ricoveri in terapia intensiva: 17 (ieri 35) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino del 29 aprile Con +2.304 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2, a fronte di 51.253 tamponi elaborati, salgono a quota 52.074 le persone attualmente positive al Coronavirus in Lombardia. Dati in flessione rispetto a ieri, quando erano stati individuati +2.442 nuovi contagi a fronte di 56.993 test processati. Il tasso di positività sale dal 4,2% di ieri al 4,5%, odierno. Scende il numero dei decessi. Sono infatti 40 i morti per Covid nelle ultime 24 ore, mentre ieri se ne erano registrati 47. Diminuisce la pressione sugli ospedali lombardi. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia nelle strutture della regione è pari a 3.597 persone (-110, ieri erano 3.707). Stessa tendenza per i pazienti ricoverati ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino del 29 aprile Con +2.304casi di positività al SARS-CoV-2, a fronte di 51.253 tamponi elaborati, salgono a quota 52.074 le persone attualmente positive alin. Dati in flessione rispetto a, quando erano stati individuati +2.442contagi a fronte di 56.993 test processati. Il tasso di positività sale dal 4,2% dial 4,5%, odierno. Scende il numero dei. Sono infatti 40 i morti per Covid nelle ultime 24 ore, mentrese ne erano registrati 47. Diminuisce la pressione sugli ospedali lombardi. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia nelle strutture della regione è pari a 3.597 persone (-110,erano 3.707). Stessa tendenza per i pazienti ricoverati ...

