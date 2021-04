Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 29 aprile 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi con i numeri del ministero della Salute, gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri erano 3.385 contagiati, 344 morti e 18.416 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare. 29 aprile: il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di Coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; il Lazio ha 1124 nuovi casi di positivi al Coronavirus e 27 morti; i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilsulincon i numeri del ministero della Salute, gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri erano 3.385 contagiati, 344 morti e 18.416 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare. 29: ilsulindiNel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi didisecondo ildegli enti locali è questa: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; il Lazio ha 1124 nuovi casi di positivi ale 27 morti; i ...

Advertising

vaticannews_it : #28aprile #COVID19 #santegidio anziani in “eterna zona rossa”: un'indagine della Comunità rivela la realtà di molte… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - infoitsalute : Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 29 aprile 2021 - LaNotiziaTweet : Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 29 aprile 2021. I casi in Abruzzo, Lazio e Valle d'Aosta -