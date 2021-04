Coronavirus, in India oltre 3.600 morti in un giorno: il premier Modi sotto attacco per i comizi e l’appello al voto. Effetto vaccini negli Usa: contagi in calo da due settimane (Di giovedì 29 aprile 2021) India EPA/PRANABJYOTI DEKA Il premier Indiano Narendra Modi durante un comizio il 3 aprile nella provincia di Assam, in IndiaIl picco di contagi e vittime non ferma le elezioni nel Bengala L’ultimo giorno per l’India è stato il più drammatico da quando è iniziata la pandemia, con un nuovo record di morti che ha registrato 3.645 vittime e 360.960 casi di Coronavirus in sole 24 ore. Mentre a Nuova Delhi non c’è più posto nei cimiteri e nei crematori, con le cataste dei cadaveri che continuano a crescere per strada, scoppiano nuove polemiche contro il presidente Indiano Narendra Modi, che sui social ha rilanciato l’appello ai cittadini del Bengala ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021)EPA/PRANABJYOTI DEKA Ilno Narendradurante uno il 3 aprile nella provincia di Assam, inIl picco die vittime non ferma le elezioni nel Bengala L’ultimoper l’è stato il più drammatico da quando è iniziata la pandemia, con un nuovo record diche ha registrato 3.645 vittime e 360.960 casi diin sole 24 ore. Mentre a Nuova Delhi non c’è più posto nei cimiteri e nei crematori, con le cataste dei cadaveri che continuano a crescere per strada, scoppiano nuove polemiche contro il presidenteno Narendra, che sui social ha rilanciatoai cittadini del Bengala ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di decessi in India: 3.645 in un giorno #Coronavirus - repubblica : India, a Nuova Delhi sepolture di massa e cremazioni improvvisate: le immagini dal drone - fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - lo_stregon3 : RT @sole24ore: #Coronavirus: in #Italia superati i 120mila morti da inizio pandemia. Sono state 344 le vittime nelle ultime 24 ore. Spavent… - RobRe62 : RT @sole24ore: #Coronavirus: in #Italia superati i 120mila morti da inizio pandemia. Sono state 344 le vittime nelle ultime 24 ore. Spavent… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Covid, salgono a 150 milioni i casi nel mondo Intanto l' India segna un nuovo picco di decessi (3.645) e contagi (204.832). 29 apr 08:12 Johns Hopkins: nel mondo 150 milioni di casi di coronavirus Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel ...

Coronavirus, India: nuovo record di casi e di decessi in 24 ore L'India ha registrato un nuovo record di casi e di decessi nelle ultime 24 ore: ci sono stati altri 3.645 morti e 379.257 contagi da coronavirus. Il bilancio complessivo ha superato i 18,38 milioni di ...

Coronavirus oggi. Il coprifuoco nel resto del mondo. Oms: variante indiana in almeno 17 Paesi. C’è ... Il Sole 24 ORE Covid, Johns Hopkins: 150 milioni i casi nel mondo Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel mondo (149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins University. Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anche le vit ...

Covid, salgono a 150 milioni i casi nel mondo Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus a livello globale (149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins University. Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anch ...

Intanto l'segna un nuovo picco di decessi (3.645) e contagi (204.832). 29 apr 08:12 Johns Hopkins: nel mondo 150 milioni di casi diSono quasi 150 milioni i casi dinel ...L'ha registrato un nuovo record di casi e di decessi nelle ultime 24 ore: ci sono stati altri 3.645 morti e 379.257 contagi da. Il bilancio complessivo ha superato i 18,38 milioni di ...Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel mondo (149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins University. Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anche le vit ...Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus a livello globale (149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins University. Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anch ...