Coronavirus | in Germania verso i vaccini ai ragazzi sopra i 12 anni da fine estate In India oltre 3 600 morti in un giorno

Germania Tobias Schwarz / AFPCon l'ok dell'Ema sì ai vaccini tra i bambini Il ministro della Salute Jens Spahn ha parlato in conferenza stampa a Berlino della situazione vaccini nel Paese. Se non succede «qualcosa di atipico» e se ci saranno le autorizzazioni dell'Ema, in Germania «i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati già alla fine dell'estate contro il Coronavirus». Spahn ha sottolineato che la possibilità di vaccinare i bambini farebbe «un'importante differenza» per la gestione dell'emergenza, visto anche che «fra i 6 e i 20 anni c'è ora uno sviluppo iper-proporzionale della malattia». April 29, 2021 India EPA/PRANABJYOTI DEKA Il premier Indiano ...

