Coronavirus, il bollettino nazionale: sono 14.320 nuovi positivi (Di giovedì 29 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile ha provveduto a diffondere i dati relative alle ultime 24 ore in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 aprile 2021), ilLa Protezione Civile ha provveduto a diffondere i dati relative alle ultime 24 ore in merito all’emergenzain Italia, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Bollettino coronavirus oggi 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti. In lombardia 2.306 positivi - #Bollettino… - irpiniatimes1 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 29 aprile 2021 - FrancoBove1965 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 aprile: 14.320 nuovi casi, i morti sono 288 - tuttoatalanta : Crescono i casi a Bergamo, +179 positivi in 24h: il bollettino del 29/04 - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 14.320 nuovi positivi e 288 morti. Superati i 4 milioni di casi da inizio pandemia… -