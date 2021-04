Coronavirus | il bollettino delle ultime 24 ore Usa | niente mascherine all’aperto per i vaccinati La variante indiana è in Italia – LIVE

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 aprile: 13.385 nuovi casi, i morti sono 344 - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 aprile: 13.385 nuovi casi e 334 morti - SkyTG24 : I dati del ministero della salute: - RobertoGueli : Coronavirus, il bollettino del 28 aprile: in Sicilia 980 nuovi casi e altri 30 morti - infoitinterno : Coronavirus | oggi al GOM di Reggio Calabria morta 80enne con gravi malattie pregresse Diminuiscono ancora i ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Restano ancora troppo alti i decessi dain Liguria dove anche l'ultimosanitario registra ben nove decessi. Tre le persone decedute nella fascia 55 - 60 anni e anche questo impensierisce i sanitari che da mesi lottano ...Sarà decisivo il weekend del 1° maggio L'emergenzain Italia continua senza sosta. Non ... Molto indicativo - prosegue il Corriere - sarà invece ildel 7 maggio, a 15 giorni dall'...Brusca impennata dei casi nel Varesotto, ieri la provincia più colpita in Lombardia. Anche Ats Insubria conferma come la situazione non sia in miglioramento. Ieri sul nostro territorio sono 7 le vitti ...Zona gialla, arancione e rossa: in arrivo il verdetto -con potenziale cambio di colore dal 3 maggio- per le regioni che adottano regole, misure e divieti di diverso grado per spostamenti, scuola, rist ...