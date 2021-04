Coronavirus, il bollettino del 29 aprile 2021: 14.320 nuovi casi, 288 i decessi. La situazione in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 13.385 di ieri. In aumento anche i decessi, 288 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020: sono ora 4.009.208 in tutto. In calo invece il numero dei decessi: sono 288 oggi (ieri 344), per un totale di 120.544 vittime. E prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -37) con 129 ingressi del giorno e scendono a 2.640, mentre i ricoveri ordinari calano di 509 unità (ieri -452), 19.351 in tutto.In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 14.320 (ieri 13.385) ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 idi positività alemersi in, contro i 13.385 di ieri. In aumento anche i, 288 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020: sono ora 4.009.208 in tutto. In calo invece il numero dei: sono 288 oggi (ieri 344), per un totale di 120.544 vittime. E prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -37) con 129 ingressi del giorno e scendono a 2.640, mentre i ricoveri ordinari calano di 509 unità (ieri -452), 19.351 in tutto.In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 14.320 (ieri 13.385) ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 aprile: 14.320 nuovi casi, i morti sono 288 - zazoomblog : Bollettino Coronavirus di Giovedì 29 Aprile 2021 rapporto positivi-tamponi al 433% - #Bollettino #Coronavirus… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 29 APRILE: 288 MORTI, 14320 CASI POSITIVI, 18088 GUARITI+++ - enmacchi : Coronavirus, turismo in ginocchio ma mondo tech lancia Sanistory - AnnaritaNinni : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 29 aprile in Lombardia: 40 morti e 2.304 nuovi casi. Il tasso di positività è del 4,4% h… -