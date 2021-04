Coronavirus, i dati del 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 14.320, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.009.208. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 4.062 unità, quindi al momento risultano positive 438.709 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.640, ovvero 71 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 19.351, quindi 509 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 416.718. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 288 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 120.544. Da ieri si registrano anche 18.088 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.449.955. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 14.320, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.009.208. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 4.062 unità, quindi al momento risultano positive 438.709 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.640, ovvero 71 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 19.351, quindi 509 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 416.718. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 288 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 120.544. Da ieri si registrano anche 18.088 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.449.955. Nuovi contagiati: ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: a New York lo staff del governatore Cuomo ha nascosto i dati delle vittime Covid in Rsa per… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - Agenzia_Ansa : Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel mondo (149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins University… - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 29 Aprile 2021 - LucaGattuso : In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione… -